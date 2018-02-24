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Джигурда: Украинский блогер после драки на НТК станет героем в Украине

Вчера, 20:06

Недавнюю драку ведущего НТВ Андрея Норкина с украинским блогером Дмитрием Суворовым прокомментировал актёр и шоумен Никита Джигурда. По словам знаменитости, приглашённый из Украины гость после данной ситуации станет героев в глазах своих товарищей.

Джигурда считает, что на родине Суворова данный инцидент будет трактоваться таким образом, что гость не побоялся подняться в одиночку против «москалей». Актёр уверен, что конфликт на российском телевидении пойдёт украинскому эксперту только на пользу. По его мнению, рейтинг блогера среди своих сторонников значительно поднимется.

Ранее о случившемся в эфире «Место встречи» на НТВ рассказали очевидцы. В частности, журналист Руслан Осташко заявил после инцидента, что «терпение россиян уже закончилось».


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