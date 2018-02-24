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Лавров обсудил с главой МИД Швеции урегулирование ситуации в Сирии

Вчера, 19:39

Сергей Лавров, возглавляющий МИД РФ, обсудил с коллегой из Швеции Маргот Вальстрём вопросы урегулирования ситуации в Сирии. В частности, главы внешнеполитических ведомств поговорили об условиях принятия Совбезом ООН гуманитарной резолюции по республике.

Инициатором телефонного разговора выступили представители МИД Швеции. Лавров и Вальстрём обсудили наиболее вероятные способы решения сирийского конфликта, предварительно составив условия принятия гуманитарной резолюции по САР Совбезом ООН. Более подробную информацию о переговорах глав МИД РФ и Швеции пресс-служба отечественного внешнеполитического ведомства предоставлять отказалась.

Ранее Лавров заявлял о готовности РФ принять предложенную Совбезом ООН резолюцию по САР.С соответствующей просьбой к Кремлю обращались французский лидер Макрон и немецкий канцлер Меркель.


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