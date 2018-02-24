В МИД Франции считают конфликт в Сирии угрозой для всего региона

Вчера, 19:12

Конфликт на территории Сирийской Арабской Республики несёт угрозу не только для самого ближневосточного государства, но и для региона в целом, считает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. По мнению дипломата, сирийская война способна погрузить в хаос рядом расположенные страны.

Руководитель французского внешнеполитического ведомства призвал мировое сообщество найти решение и урегулировать конфликт в Сирии как можно скорее. Он также отметил, что для форсирования мирного процесса Париж активно взаимодействует с Москвой. Министр подчеркнул, что противостояние уже давно вышло за пределы Сирии. В качестве примеров он привёл Израиль, к границам которого подступает Иран, а также Турцию , которая вторглась на сирийскую территорию для противодействия курдам.

Ранее мы писали, что США пригрозили нанести удар по позициям правительственных войск в Сирии.