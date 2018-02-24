VistaNews.ru


В МИД Франции считают конфликт в Сирии угрозой для всего региона

Вчера, 19:12

Конфликт на территории Сирийской Арабской Республики несёт угрозу не только для самого ближневосточного государства, но и для региона в целом, считает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. По мнению дипломата, сирийская война способна погрузить в хаос рядом расположенные страны.

Руководитель французского внешнеполитического ведомства призвал мировое сообщество найти решение и урегулировать конфликт в Сирии как можно скорее. Он также отметил, что для форсирования мирного процесса Париж активно взаимодействует с Москвой. Министр подчеркнул, что противостояние уже давно вышло за пределы Сирии. В качестве примеров он привёл Израиль, к границам которого подступает Иран, а также Турцию , которая вторглась на сирийскую территорию для противодействия курдам.

Ранее мы писали, что США пригрозили нанести удар по позициям правительственных войск в Сирии.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.