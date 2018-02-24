Андрей Малахов помог блогерам обнаружить новые укрепления на базе ВКС в Сирии

Вчера, 18:41

В очередном выпуске программы Андрей Малахова на телеканале «Россия 1», посвящённой гибели российского лётчика майора Филиппова, были показаны кадры, на которых можно рассмотреть элементы укреплений на базе Хмеймим в Сирии. Внимание на это обратили сразу несколько блогеров.

В частности, интернет-обозреватели заметили, что на видео, показанном в эфире шоу Малахова, продемонстрированы капониры для авиационной техники. Специалисты обратили внимание, что тыльная сторона стоянки для самолётов представляет собой бетонную стену, а перегородки между ними выполнены из габионов.

Ранее Генштаб Минобороны РФ издал распоряжение о глушении сигнала мобильной связи в формате 3G на российских базах в Сирии. Подобные меры, как объяснили в ведомстве, вводятся в целях безопасности.