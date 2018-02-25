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Предвыборный ролик: Девушки не занимаются сексом с мужчинами, которые не идут на выборы

Сегодня, 07:15

В интернете появился новый предвыборный ролик, который сразу получил оценочную критику. Пользователи соцсетей назвали данное видео полной чушью.

Многим мужчинам стало интересно, прекратят ли их супруги заниматься с ними любовью в случае отказа пойти на выборы. В видеоролике сделан упор на то, что сексом должны заниматься только зрелые люди, которые пошли на выборы голосовать. На кадрах привлекательная девушка намекает парню в ночном клубе на секс.

Тут она решила спросить у него, есть ли ему восемнадцать. На это он ответил, что уже давно взрослый. После этого полуобнажённая девушка поинтересовалась, голосовал ли парень на выборах, на что тот отвечавет отрицательно и удивлённо спрашивает, зачем такие подробности. В итоге спутница одевается и говорит, что раз он не пошёл на выборы, значит не достаточно взрослый. Далее она оставляет его наедине с собой.

Заключением стало то, что в конце видео выскакивает надпись, которая гласит, что если человек взрослый, то должен ходить на выборы.


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