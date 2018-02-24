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Женский клуб Госдумы РФ вступился за обвинённого в домогательствах Слуцкого

Вчера, 17:53

Женский клуб Госдумы выступил с заявлением в поддержку главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, обвинённого в сексуальных домогательствах. Женщины-парламентарии назвали данную историю «заранее срежиссированной операцией» по дискредитации политика.

Коллеги Слуцкого также подчеркнули, что подобного рода беспочвенным обвинениям стоит относится, как к информационной агрессии. Историю с якобы домогательствами назвали вирсуом, использующимся на Западе для борьбы с конкурентами. По мнению представителей Женского клуба, подобный механизм воздействия на политиков пытаются внедрить в России.

Ранее лидер Владимир Жириновский заявил, что лично проверит информацию о домогательствах Слуцкого к журналисткам. Лидер ЛДПР пообещал взять данную ситуацию под свой личный контроль.


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