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Соцсети покорило видео с танцующим в Индии премьером Канады

Сегодня, 04:45

Глава канадского правительства Джастин Трюдо в очередной раз покорил соцсети своими танцевальными навыками и приобщённостью к культурами других народов мира. Во время своего визита в Индию политик исполнил зажигательный танец на сцене перед публикой.

Облачившись в индийскую национальную одежду, Трюдо задорно размахивал руками под звуки барабанов. Присутствующие на мероприятии индийцы пришли в восторг от откровенности премьера Канады. В то же время многим экспертам подобный жест показался чрезмерно вызывающим, что на фоне неудавшегося визита в Индию выглядело ещё более удручающе. Накануне стало известно, что приезд Трюдо в Нью-Дели начался с обеда в его честь, на который был приглашён в том числе известный экстремист Джаспал Атвал, которого связывают с деятельностью многих индийских террористических групп и подозревают в организации покушений на ведущих политиков страны.

Ранее мы писали, что в сети набирает популярность забавное видео с участием президента США Дональда Трампа.


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