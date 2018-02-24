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МИД РФ назвал главную угрозу принятого Украиной закона о реинтеграции Донбасса

Сегодня, 10:47

Представители МИД России назвали главную угрозу вступившего 24 февраля в силу закона о реинтеграции Донбасса. Запад должен повлиять на Украину, иначе резонансный документ приведет к «гибельному сценарию», считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Из-за вступившего в силу закона о реинтеграции Донбасса на юго-востоке Украины может с новой силой обостриться военная обстановка. Если Запад не вмешается и не сможет повлиять на политику Киева, резонансный документ приведет украинское правительство к «гибельному сценарию». Поэтому непредсказуемые последствия для стабильности и безопасности в Европе – это главная угроза закона о реинтеграции Донбасса, заявили представители МИД РФ.

Скандальный документ вступил в силу 24 февраля. В нем Киев называет РФ «агрессором», а находящиеся под контролем ополченцев территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР «временно оккупированными». Донецк окрестил закон о реинтеграции Донбасса попыткой узаконить применение ВС Украины против мирных граждан, а Луганск отозвался о резонансном документе как о запоздалой попытке сделать насилие в Донбассе законным.


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