Япония одобрила новые санкции США против Северной Кореи

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Кэнтаро Соноура, занимающий должность советника премьер-министра Японии Синдзо Абэ, положительно отозвался о новом пакете санкций США в отношении КНДР. Токио поддерживает стремление Вашингтона заставить Северную Корею свернуть ядерную и ракетную программы.

24 февраля Кэнтаро Соноура встретился с Томасом Шэнноном, занимающим пост заместителя госсекретаря США. Советник японского премьера сообщил коллеге, что Токио полностью поддерживает введенный Штатами новый пакет санкций против КНДР. Несмотря на установку диалога между Северной и Южной Кореями на фоне зимней Олимпиады, Пхеньян не собирается сворачивать ракетную и ядерную программы. Как итог, экономические штрафы против КНДР должны ударить с новой силой, считает представитель японского правительства.

Очередной санкционный пакет в отношении Северной Кореи американские власти ввели 23 февраля. Экономические издержки коснутся 1-го физического лица, 28 судов, а также 27 транспортных и судоходных компаний КНДР. В Вашингтоне назвали новые санкции «самыми серьезными из когда-либо введенных против Пхеньяна».