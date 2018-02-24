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Покупателем оружия и воентехники в РФ может стать Эквадор в 2018 году

Сегодня, 10:24

В 2018 году Эквадор может стать потенциальным покупателем оружия у России. Вертолеты и винтовки власти страны планируют приобрести с помощью специального тендера, участником которого выступает и РФ.

 Представитель Минобороны Эквадора Патрисио Самбрано сообщил, что его государство имеет потребность в приобретении новых видов стрелкового оружия, а также планируется обновить имеющийся ассортимент военной авиатехники. В настоящий момент Эквадор имеет с Россией отношения межгосударственного уровня.

Также это обстоятельство может сыграть и роль в том, что если Россия будет принимать участие в международном тендере по представлению некоторого вида оружия для продажи, то именно Эквадор станет первым покупателем такого товара. Тем более, что у РФ есть опыт продажи данного товара. В прошлом году эта страна уже принимала участие в тендере по продаже некоторого вида военной атрибутики. Покупателем оружия стала Турция, в 2018 году на ее месте может оказаться и Эквадор.


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