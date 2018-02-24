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Эксперт объяснил, зачем два Су-57 перебросили в Сирию

Сегодня, 09:16

Испытания в условиях, максимально приближенных к боевым, являются основной целью переброски в Сирии двух новейших многофункциональных самолётов Су-57, считает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. По мнению эксперта, руководство Минобороны РФ намерено опробовать на сирийской территории радиолокационное оборудование.

Специалист отметил, что указанная техника может использоваться непосредственно как боевая единица при нанесении ударов по позициям противника, однако основной их целью станут испытания радаров самолётов других стран. Кашин также исключил политический фактор в данного рода решении. Эксперт РАН уверен, что российские военные просто хотят увидеть новейшие машины в действии.

Напомним, ранее ряд авторитетных СМИ сообщили о переброске на авиабазу Хмеймим в Сирии двух Су-57. Незадолго до этого сообщалось, что истребители пятого поколения могут принять участие в совместном параде войск.

Ранее мы писали, что Китай признал штурмовики Су-25 устаревшими и непригодными для ведения современной войны.


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