Пушков прокомментировал драку телеведущего НТВ с политологом из Украины

Сегодня, 09:04

Алексей Пушков, председательствующий в комиссии Совфеда по информационной политике, прокомментировал драку телеведущего НТВ Андрея Норкина и политолога из Украины Дмитрия Суворова. Политик обвинил авторов программы «Место встречи» в готовности пойти на все ради высоких рейтингов.

Российскому сенатору непонятно, зачем НТВ и прочие телеканалы продолжают упорно приглашать для съемок политических проектов радикально настроенных украинцев. Пушков сомневается, что с такими гостями можно «выяснить истину» или «сблизить позиции». Ради шоу и высоких рейтингов подобные «Месту встречи» программы готовы пойти на все, выходя за рамки и организовывая беспредел в прямом эфире, заявил Алексей Пушков.

Ранее в политической программе на телеканале НТВ депутат Андреас Маурер (Германия) заявил о гибели сотен детей в результате военных действий на Донбассе. Украинский политолог Дмитрий Суворов опроверг слова европейского коллеги, попросив предоставить фотодоказательства. Ведущий Андрей Норкин, назвавший поведение гостя из Киева циничным, попытался выгнать его, из-за чего и завязалась драка.