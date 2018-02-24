СБУ: Спецслужбы РФ пытались взорвать крейсер «Украина»

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Виктор Кононенко, занимающий должность замглавы СБУ, обвинил спецслужбы РФ в попытке взорвать крейсер «Украина». Законсервированный с 1996 года военный корабль Киева пришвартован в порту Николаева.

Подрыв ракетного крейсера «Украина» якобы должен был состояться 28 июня 2015 года, когда Украина праздновала День Конституции. Ответственным за диверсию был гражданин РФ Давид Пономарев, собравший команду сообщников. Скандальной атакой на пришвартованный в порту Николаева военный корабль представители российских спецслужб намеревались запугать местное население, заявил Виктор Кононенко.

Также глава СБУ отметил удачное пресечение атаки на здание «Общества венгерской культуры», расположенное в городе Ужгород. Спецслужбы РФ попытались совершить поджог, однако украинские правоохранители оперативно отреагировали на возникшую угрозу, рассказал Кононенко.

Отметим, ракетный крейсер «Украина» до 1993 года входил в состав ВМФ РФ. В 1996 Киеву пришлось законсервировать военный корабль, так как не удавалось найти средства для его финансирования.