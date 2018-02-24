На митингах КПРФ 23 февраля в Москве присутствовали всего 300 граждан

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КПРФ собрала на митинг 23 февраля в Москве всего 300 человек из общественности. Согласно сводке СМИ, в регионах единомышленников среди коммунистов оказалась еще меньше.

В День защитника Отечества лидеры КПРФ решили организовать по стране массовые митинги, но эта идея накрылась провалом. По данным, в регионах люди не пожелали посетить общественные акции. В Самаре насчитывалось всего 40 человек, в некоторых городах эта цифра была еще меньше. Аналогичный митинг был организован и в Москве, но принимали участие в нем также единицы. Около 300 последователей коммунистической идеологии отказались от своих домашних дел и посетили мероприятие.

Этот факт стал довольно удручающим обстоятельством для лидеров КПРФ, которые были уверены, что смогут собрать массу народа. Причины, почему планы «красных» провалились, так и остались под покровом тайны. В интернете россияне активно обсуждают данное событие, высказывая каждый свое мнение по этому поводу.