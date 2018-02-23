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Сергей Лавров прокомментировал изъятие 400 кг кокаина в посольстве РФ

Вчера, 23:32

Россияне активно обсуждают ситуацию с изъятием 12 чемоданов с кокаином в посольстве России, расположенном в Аргентине. В соцсетях начали появляться мэмы с изображением Сергея Лаврова, который комментирует поставки кокаина в Европу.

На самом деле правительство РФ пока молчит по поводу обнаружения в российском посольстве 400 килограмм кокаина. Пользователи соцсетей ненашутку обеспокоены этим инцидентом.

Они требуют, что власти скорее прокомментировали изъятие тяжелых наркотиков в посольстве России, которое находится в Аргентине. Юзеры начали публиковать мэмы с Сергеем Лавровым, который, якобы, комментирует выявление "наркотического картеля" в российском посольстве.


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