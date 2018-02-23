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В Госдуме раскритиковали заявление Джонсона об «аннексии» Крыма

Вчера, 23:50

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек высказал мнение о статье британского дипломата Джонсона, где глава МИД Королевства обвиняет Россию в «аннексии» полуострова.

Бальбек считает, что британский политик активно работает на Вашингтон и делает все возможное, чтобы получить его привилегии. Кроме того, депутат добавил, что Борис Джонсон пытается спровоцировать Европу на осуществление военных действий.

Следует отметить, что после просмотра кинокартины «Крым. Путь на Родину» Джонсон признался, что необходимо взаимодействовать с Россией как можно теснее. Дипломат также добавил, что санкционная политика все еще необходима.


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