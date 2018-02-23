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Два новых СУ-57 прилетели в Хмеймим для противостояния

Вчера, 23:34

Два новых боевых истребителя СУ-57 приземлились на территории Хмеймима. Ранее военные сообщили, что авиатехника предназначена для парада, но теперь стало ясно, что более всего их готовят для вооруженного противостояния.

По словам свидетелей очередного приземления СУ-57 в Хмеймиме, прилетели еще два аналогичных истребителя. Они приземлились в сопровождении нескольких военных аналогов, только более раннего выпуска. Теперь очевидцы понимают, что ни о какой презентации речь не идет. 

Именно истребители СУ-57 были отправлены оказывать вооруженное противостояние в случае ракетной атаки со стороны неприятеля. СУ-57 – новый военный истребитель, который довольно много имеет преимуществ перед своим аналогом СУ-27. Этот самолет может стать достойным конкурентом уже имеющемся единицам военной современной авиации в странах мира, как США и др.


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