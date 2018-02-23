Саакашвили сообщил о нескольких расследованиях против мэра Киева Кличко

Вчера, 23:13

Общественный оппозиционер Михаил Саакашвили сообщил о целом ряде спецрасследований относительно Виталия Кличко. Хотя саму суть их политик не сообщил.

Хотя Саакашвили в ближайшие три года не сможет официально пересечь границу Украины, это не мешает ему общаться с единомышленниками и СМИ. В своем диалоге бывший грузинский лидер рассказал, что против мэра Киева Виталия Кличко также идет спецрасследование по нескольким эпизодам. Саакашвили подчеркнул, что в одно время сам Кличко не пошел на удочке коррупционного правительства, попав тем самым в немилость президента Порошенко и его команды.

Теперь в Киеве силовики возбудили несколько уголовных дел относительно спортсмена-чиновника. Хотя самих деталей, по которым обвиняют украинские власти мэра Киева, Михаил не раскрыл. Михаил Саакашвили остался очень удивлен, что такая большая страна, как Украина не может привести в полный порядок своих верховных правителей. Внутри страны творится не понятно что, коррупция и анархия стали во главе.