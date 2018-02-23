Вчера, 22:56

Жительница Украины сообщила о будущем президента Порошенко. Татьяна Пономаренко уверена, что Донбасс станет тем самым антибиотиком, который искоренит бандеровскую команду из государства.

По словам художницы из Донецка Татьяны Пономаренко, судьба нынешнего главы Украины предрешена. Ему осталось совсем недолго пробыть на этой должности и в мире украинской политики. Художница считает, что именно Донбасс поможет всем украинцам избавиться от бандеровской команды. Он выполнить роль главного антибиотика, уничтожающего вредоносные бациллы в организме.

Именно так произойдет и с Петром Порошенком, он просто исчезнет в одно прекрасное время, прихватив за собой своих единомышленников.

Татьяна Пономаренко считает, что украинский президент уже начал проводить агитацию, так как создал закон о реинтеграции Донбасса именно в день годовщины Небесной Сотни на Майдане в Киеве. Сам же политик не поедет в Донбасс, так как боится последствий.