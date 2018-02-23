Нацгвардия Украины провела парад под красными флагами

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Национальная гвардия Украины попала в сводки новостей. Представители пресс-службы МВД сообщили в соцсети Twitter о проведении парада в Днепропетровской области под красными флагами. Мероприятие приурочено к 74-й годовщине освобождения Кривого Рога от немецко-фашистских захватчиков.

В Украине стали известны подробности использования красных флагов на парадном мероприятии. В социальной сети появились записи Министерства внутренних дел страны, подтверждающие факт использования «запрещенной советской» символики на массовых парадах. Известно, что в Украине существует закон, предусматривающий ответственность за несанкционированное использование георгиевских лент, красных знамен, знака серпа, молота, звезд или двуглавого орла.

Теперь если вина военных будет доказана, виновные могут попасть под уголовное производство. Мероприятие было организовано в честь 74-й годовщины освобождения Кривого Рога от немецко-фашистских захватчиков, который состоялся около Монумента Неизвестному солдату и мемориального комплекса «Победа».