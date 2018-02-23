Дональд Трамп предложил ввести уже существующую систему оценки фильмов

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Во время беседы о предотвращении массовых убийств президент США предложил ввести отдельную оценку фильмам, содержащим сцены насилия. Однако такая система уже давно существует.

Сначала Дональд Трамп выразил свое недовольство по отношению к компьютерным играм, а затем перешел на голливудские фильмы.

По словам президента, фильмы слишком жестокие и дети, которые их смотрят, могут расценивать это как нормальное поведение. Фильмы могут не содержать сцены интимного характера, однако там могут находиться фрагменты убийств и насилия, подчеркнул президент.

Затем Дональд Трамп предложил создать рейтинг для фильмов подобного характера. Пока неизвестно, знает ли Трамп о уже существующей системе Американской ассоциации кинокомпаний или нет. Эта компания оценивает киноленты по рейтингу на основе наличия сцен убийств или сексуального содержания.

Ранее средства массовой информации показали шпаргалку Трампа для разговора со школьниками.