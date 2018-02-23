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Трамп сообщил о новом пакете еще более жестоких санкций против КНДР

Сегодня, 18:59

Правительство США намерено применить новый набор санкций против КНДР. Планы американцев – оставить Пхенчан без финансового дохода.

Дональд Трамп официально выступил с докладом на конференции, где присутствовали многие представители политической сферы. Это событие происходило в Вашингтоне, 23 февраля. Согласно озвученному материалу доклада Трампа, правительство США будет применять новый пакет санкций против КНДР. Он намерен лишить правительство этого государства финансового источника доходов, так как военные используют эти средства для реализации ядерной программы.

По словам Трампа, ограничения будут еще более ужесточенными, чем были до этой поры. В основном под запретом снова окажется торговая деятельность КНДР, флотилия и некоторые промышленники. Настолько долго пакет новых санкций будет активен в действии, пока не разглашается.


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