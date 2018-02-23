В Красноярске активисты показали поручение Путина «о выбросах»

Сегодня, 17:11

Активисты из Красноярска сообщили о выполнении особого поручения от главы государства. По информации Игоря Шпехта, для выполнения «попалось поручение» от Путина, которое сообщает о важности соблюдения экологической ситуации в регионе.

Информационное письмо пришло на почту активиста Красноярска Игоря Шпехта. Мужчина уверяет, что пытался узнать этимологию документа по исходящему номеру на сайте правительства. Однако не смог проверить подлинность документа. По предварительным данным, неизвестный человек совершил рассылку, согласно которой Красноярский край будет пристально рассматриваться на предмет загрязнений экосферы и количества выбросов в воздух.

«Даже если фейк, президент все равно про ситуацию в Красноярске знает, вспомнить его приезд сюда, разговор был. Не мог же он остаться только на словах», - надеется Игорь Шпехт.

Согласно поручению, план по улучшению экологической обстановки нужно утвердить до 15 июня 2018 года.