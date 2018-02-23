Кучма сожалеет об отсутствии упоминаний о «Минске-2» в законе о реинтеграции Донбасса

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Бывший президент Украины Леонид Кучма, нынче представляющий Киев на переговорах в Минске по вопросам военных действий на Востоке, прокомментировал вступление в силу закона о реинтеграции Донбасса. Политик сожалеет, что в постановлении ВРУ нет ни слова о «Минске-2».

«Я очень сожалею, что в законе о реинтеграции Донбасса нет упоминаний о Минских соглашениях. В то время, как весь мир называет переговоры в Беларуси единственным способом для урегулирования ситуации на Востоке Украины, Киев придерживается совершенно противоположного мнения», - приводят слова Кучмы украинские СМИ.

Закон о реинтеграции Донбасса можно назвать политически, однако он не имеет под собой фундамента, поэтому сейчас очень тяжело сказать, где ему предстоит работать, подытожил экс-президент Украины. Отметим, скандальное постановление ВРУ вступает в силу 24 февраля. Сегодня Киев официально представил подписанный 20 февраля президентом Порошенко закон.