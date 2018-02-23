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Украинский политолог, избитый Норкиным, продемонстрировал «боевые раны»

Сегодня, 15:32

Так называемый украинский эксперт Дмитрий Суворов, спровоцировавший драку с ведущим программы «Место встречи» на НТВ Андреем Норкиным, продемонстрировал в социальных сетях свои боевые раны. Судя по выложенной националистом фотографии, у него поцарапан палец руки.

Сам Суворов в украинских изданиях гордо заявляет, что он защищал честь своей страны, на которую клевещут «прокремлевские пропагандисты». Под клеветой он имеет в виду информацию о сотнях детей Донецка и Луганска, погибших в результате артиллерийских обстрелов Вооруженных сил Украины и карательных добровольческих батальонов.

Об этом украинскому политологу на программе пытался рассказать немецкий депутат Андреас Маурер. Однако украинец начал кричать, что ему нужно представить доказательства в виде фотографий и видео. Норкин не вытерпел и попытался вывести Суворова из студии, однако украинец начал размахивать руками. Ранее редактор «Взор ТВ» Елена Бойко осудила драку, но подчеркнула, что конфликт спровоцировал Суворов.


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