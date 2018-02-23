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В Красноярске избиратели могут нажиться на выборах 2018

Сегодня, 15:27

В Красноярске выборы президента запомнятся изберателям. Граждане смогут «нажиться» на выборах, если поучаствуют в конкурсе «Селфи на выборах». Среди призов: автомобиль, смартфоны, гироскутеры, велосипеды.

Красноярцы смогут испытать судьбу и стать обладателями нового автомобиля. Такой шанс может стать реальным на выборах президента РФ в марте 2018 года. Известно, что организация «Российские студенческие отряды» стала инициатором проведения конкурса на лучшее селфи. По правилам нужно прийти на избирательный участок и сфотографироваться с переносной конструкцией с названием конкурса и разместить изображение в социальной сети ВКонтакте или Instagram.

Также важно сделать приметку хэштег «#твойголос24». Результаты будут известны 25 марта. Комиссия предупреждает, что будет отсекать нерадивых «накрутчиков» голосов. Среди призов также числятся смартфоны, велосипеды и гироскутеры «Селфи на выборах» также будет проходить в Новосибирске.


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