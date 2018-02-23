СМИ: 23 февраля США введут новые санкции в отношении КНДР

Сегодня, 10:01

Авторитетная американская пресса, ссылаясь на источники в правительстве Штатов, сообщила о намерении Белого дома расширить пакет санкций в отношении КНДР. Новый перечень штрафов Вашингтон планирует представить мировой общественности 23 февраля.

США намерены ввести против Северной Кореи «самый большой» санкционный пакет, способный заставить Пхеньян начать процесс денуклеаризации (сокращение ядерного потенциала). 23 февраля американский президент Дональд Трамп выступит на конференции политических сил, заявив о расширении санкций в отношении КНДР, уверяет авторитетная пресса Штатов. Все детали новых экономических штрафов для Северной Кореи станут известны от Министерства финансов США, занимающегося оформлением санкционного документа.

Отметим, сообщения прессы не стали сенсацией для мировой общественности, так как Майкл Пенс, занимающий пост вице-президента Штатов, анонсировал введение «жестких экономических штрафов» в отношении КНДР еще в начале текущего месяца, выступая в Японии. Новый пакет санкций должен заставить Пхеньян прекратить развертывание ядерной и ракетной программ, считает американское правительство.