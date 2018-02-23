Собчак пожелала «достойно принять на грудь» кандидатам в президенты

Кандидат на пост президента РФ в 2018 году Ксения Собчак своеобразно поздравила своих оппонентов с 23 февраля. В соцсети Instagram политик пожелала семерым кандидатам «достойно принять на грудь». Ответ последует 8 марта.
Ксения Собчак поздравила своих оппонентов с днем защитника отечества.
Также она отметила, что зачастую в отношениях полов нет доверия и простоты. По ее словам, такие особенности существуют между близкими друзьями, которые хотят вместе «принять на грудь». Подытожить свою мысль Собчак решила советом о политической борьбе между кандидатами на выборах 2018 года.
Такой поздравительный шарж Ксении подписчики уже оценили, однако как предполагают, ей дадут окончательный ответ на 8 марта.