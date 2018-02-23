VistaNews.ru


Жириновский проверит данные о домогательстве Слуцкого к журналисткам

Сегодня, 09:51

Кандидат в президенты РФ, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что собирается проверить информацию на достоверность о том, что депутат Госдумы и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий якобы приставал к журналисткам парламентского пула.

Одна из журналисток телеканала жаловалась на то, что Слуцкий примет приглашение придти на телевидение, если она поужинает с ним. Когда он пришел на эфир, то пытался ее поцеловать и потрогать за ягодицы. По этому происшествию жалоба пошла к Владимиру Жириновскому.

Кандидат, в свою очередь, сказал, что «ничего не слышал» об этом, но ему бы сообщили, ведь он каждый день находится в Госдуме. Несмотря на это, Жириновский пообещал проверить информацию на достоверность, проведя беседу в скором времени со Слуцким.

Сам Слуцкий отрицает обвинения. Жириновский предложил версию, в которой Слуцкий «по-школьному» обращается с девушками, якобы «дергая их за косички», чтобы те обратили на него внимание.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.