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Вице-премьер Австралии Джойс ушел в отставку из-за «служебного романа»

Сегодня, 09:47

Политик Барнаби Джойс, с 2016 года занимавший должность вице-премьера Австралии, ушел в отставку. Причиной для увольнения по собственному желанию стали разгоревшийся на фоне разговоров о «служебном романе» госслужащего скандал и якобы беременность его любовницы.

Барнаби Джойс вот уже 24 года как женат и воспитывает четырех дочерей. Однако безупречная репутация примерного семьянина австралийского политика сильно запачкалась, когда пресса сообщила о «служебном романе» вице-премьера правительства с его подчиненной Викки Кэмпион. Еще больше масла в огонь подлила информация о якобы беременности любовницы Джойса. На фоне множественных скандальных публикаций СМИ австралийский политик покинул посты вице-премьера и лидера Национальной партии, но сумел сохранить свой парламентский мандат.

Отметим, помимо широкого общественного резонанса, «служебный роман» Барнаби Джойса спровоцировал внесение поправок в закон о поведении министров Австралии. С недавних пор госслужащим запрещено вступать в интимные отношения с коллегами по работе.


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