США пригрозили Сирии ударом по правительственным войскам

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Никки Хейли, занимающая должность постпреда США при ООН, во время выступления в Чикагском университете допустила применение США военной силы против Вооруженных сил Сирии. Штаты не желают находиться в центре конфликта в САР, однако они не могут прекратить защищать людей от химического оружия, заявила американский политик.

США никогда не исключали военное решение сложившейся в Сирии ситуации, однако Вашингтону не хотелось бы прибегать к крайностям. В Белом доме желают оставаться подальше от центра сирийского конфликта, однако потребность в защите людей от химического оружия противоречит нейтральной позиции США, подчеркнула Никки Хейли. Также американский постпред при ООН обвинила Россию в «прикрытии» действующего правительства САР, не позволяющего доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту. Если свежая информация об использовании Асадом химического оружия подтвердится, Штаты могут вновь нанести удар по Вооруженным силам республики, подытожила Хейли.

Напомним, в январе текущего года Рекс Тиллерсон, возглавляющий Госдеп США, обвинил правительство Сирии в новой химической атаке на мирное население Восточной Гуты. Также американский политик назвал Россию «щитом» для режима Асада, вольного делать все, пока за ним стоит Кремль.