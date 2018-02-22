Меркель призывает Россию и Иран прекратить резню в Сирии

Вчера, 23:51

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от России и Ирана повлиять на резню в Сирии.

Лидер Германии обратилась к президенту Башару Асаду с притязанием срочно прекратить акты насилия в Восточной Гуте. В Стамбуле возле здания дипломатической миссии РФ собрались граждане с целью протестовать против резни в Сирии.

Меркель выступила на Бундестаге с сообщением, что все проводимые операции в Гуте – это акт насилия против собственных граждан, а не борьба с терроризмом.

Со слов канцлера, весь ЕС должен приложить усилия и прекратить кровопролитие в стране.