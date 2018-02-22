На Западе очень заинтересовались российским истребителем Су-57

Вчера, 23:46

Международный институт стратегических исследований посвятил российскому Су-57 отдельную главу в докладе под названием «Военный баланс-2018»

В докладе анализируются районы главных вооруженных событий, которые способны повлиять на политику обороны, а также освещена тема торговли оружием и военной техникой. Сотрудники института рассматривали конкретные виды оборонной техники. К примеру, раздел, посвященный России, имеет упоминание о российском многофункциональном истребителе Су-57.

Об этом сообщил эксперт РИСИ Игорь Пшеничников. Специалист также добавил, что в докладе сотрудников института РФ состоит ряд угроз международной безопасности, как «гражданская война в Сирии», война в Йемене, военные программы Китая, а также конфликты в некоторых частях Африки.