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Военный эксперт из РФ: Наличие в Сирии СУ-57 обеспечит надежную безопасность

Вчера, 23:55

Российский военный эксперт сообщил, в чем заключается потребность Сирии в новых СУ-57. Сергей Простаков назвал появление истребителя на вооружении первым залогом максимальной безопасности страны.

По словам военного эксперта, именно новый истребитель марки СУ-57 может стать на одну строчку со знаменитыми своими конкурентами, которые используются в странах мира. Именно этот самолет заменил предшественника СУ-27, которым до этого времени пользовались российские военные. Сергей простаков назвал наличие истребителя залогом максимальной безопасности в воздухе для Сирии. Ведь США постоянно пытаются внедриться внутрь государства, демонстрируя высококлассную военную авиатехнику.

Учитывая все детали, российская авиация решила вообще осуществить невозможное и представила СУ-57. Истребитель может оказать сопротивление войскам, атакующим врага с суши, а также мастерски выполнить бой с противником в воздухе. Наличие на вооружении СУ-57 заметно сможет обеспечить спокойствием не только Сирию, но и ближние страны мира.


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