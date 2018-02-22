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Боевики в Сирии сорвали визит российской гуманитарной миссии

Вчера, 22:40

Группа депутатов Госдумы РФ, которая была делегирована в Сирию с гуманитарной миссией, не прибыла к месту своего назначения. Причиной этого стали проведенные обстрелы боевиками в Дамаске.

Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сообщил, что их команда должна была приехать в Сирию еще 18 февраля, но политики так и не попали на место. Боевики в Сирии начали обстреливать регион. Как сообщил политик, делегация имела цель доставить в регионы Сирии продукты в качестве гуманитарной помощи.

Масштабный обстрел Восточной Гуты помешал реализовать намеченный ранее план действий. Также обстрелом боевиков был накрыт Дамаск, где депутаты планировали остановиться для выполнения гуманитарной миссии.


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