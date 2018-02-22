Навальный: Россия тайно заблокирует бесплатный интернет Илона Маска

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Алексей Навальный в ходе прямого эфира своей программы заявил, что у правительства России есть тайный план по блокировке бесплатного интернета Илона Маска. Политик утверждает, что Министерство обороны РФ разместит на своих границах специальные устройства, которые станут препятствием для использования свободного доступа в сеть.

Навальный считает, что такие действия правительства России нельзя назвать "адекватными". Если власти РФ считают, что их опередили в этом вопросе, то стоит задуматься о создании собственного бесплатного интернета, чтобы не препятствовать работе Илона Маска.

Навальный уверен, что у России есть все ресурсы для конкуренции в подобном проекте, однако единственным выходом правительство считает блокировку интернета, который позволит жителям Земли бесплатно выходить в интернет.