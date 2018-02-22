У Навального украли "Партию Прогресса"

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22 февраля были поданы документы на регистрацию «Партии Прогресса». Виталий Серуканов провел учредительский съезд партии с участием представителей сорока четырех субъектов РФ.

По мнению бывшего сотрудника штаба Навального, Серуканова, «Партия Прогресса» имеет большие перспективы, но требует немалого вложения сил, чем он совместно с единомышленниками и займется. Так же он заявил, что сам Навальный партией не занимался с 2015 года и продвижения по ней он не видел. Партия преследует оппозиционные идеи, будет выступать за сменяемую власть, бороться с коррумпированностью и беззаконием чиновников.

Навальный 6 раз принимал попытки зарегистрировать «Партию прогресса», но все попытки закончились отказом. Он заявил, что съезд партии был запланирован на 3 марта 2018 года и что к нему все готово, а самого Серуканова назвал «кремлевской подстилкой».

Символика и идеи партии полностью идентичны с одноименным проектом Алексея Навального.В интернете к регистрации партии без ее непосредственного создателя - Навального, отнеслись негативно и назвали это воровством