Навальный высмеял "идиотский" предвыборный ролик Титова

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Алексей навальный в эфире своей программы высмеял предвыборный ролик Юрия Титова и назвал его авторов "наркоманами". Политик считает, что представители партии "Роста" специально создали "идиотский" ролик.

Навальный в эфире своей программы на YouTube жестоко высмеял предвыборный ролик Юрия Титова. Политик назвал данное видео" идиотским", а его авторов "наркоманами". Навальный утверждает, что такой прием "тупой" рекламы никак не повиляет на выборы, и даже может вообще отбить желание голосовать за Титова.