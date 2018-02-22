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Оппозиционер Алексей Навальный записал ролик об Ирбитском молокозаводе. 20-летний сотрудник предприятия Илья Попов был уволен за расклейку листовок с призывом бойкотировать выборы президента России.

На видео Алексей Навальный похвалил своего активиста и обрушил критику на Сергея Суетина, главу Ирбитского молокозавода. Оппозиционер напомнил, что государственное предприятие за счет страны собирался купить Lexus LX570 за 6,8 миллионов рублей, чего не могут себе позволить некоторые президента. Он отметил, что средняя зарплата на молокозаводе равна 20-30 тысячам рублей. Сам Илья Попов получал всего десять тысяч рублей. Директор поясняет, что молодого человека уволили по дисциплинарным причинам, так как за ним прямо на работу приезжали полицейские.

Алексей Навальный опубликовал свое обращение на видеохостинге еще 16 февраля, з это время его просмотрели не более 500 пользователей.