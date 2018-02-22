VistaNews.ru


Навальный: Путин сейчас отдыхает от пластической операции

Сегодня, 20:37

Алексей Навальный во время прямого эфира на YouTube жестоко раскритиковал Владимира Путина. Политик считает, что лидер Российской Федерации зациклен на Украине и Сирии, а проблемы своей страны его не волнуют. В данный момент, по словам Навального, Путин отдыхает от пластической операции.

Алексей Навальный подчеркнул, что в России приближаются выборы в президенты, однако Путин "ничего не делает". Кроме того политик заявил, что глава РФ периодически пропадает из вида и увлекается пластическими операциями. Навальный уверен, что сейчас Путин отдыхает от пластической операции.

Перед выборами, по словам Навального, Путин появиться перед избирателями посвежевшим и красивым. навальный говорит, что России будет гораздо лучше без Путина.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.