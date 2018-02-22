Навальный: Путин сейчас отдыхает от пластической операции

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Алексей Навальный во время прямого эфира на YouTube жестоко раскритиковал Владимира Путина. Политик считает, что лидер Российской Федерации зациклен на Украине и Сирии, а проблемы своей страны его не волнуют. В данный момент, по словам Навального, Путин отдыхает от пластической операции.

Алексей Навальный подчеркнул, что в России приближаются выборы в президенты, однако Путин "ничего не делает". Кроме того политик заявил, что глава РФ периодически пропадает из вида и увлекается пластическими операциями. Навальный уверен, что сейчас Путин отдыхает от пластической операции.

Перед выборами, по словам Навального, Путин появиться перед избирателями посвежевшим и красивым. навальный говорит, что России будет гораздо лучше без Путина.