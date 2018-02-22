Гутенев: Су-57 могут стать сдерживающим фактором в Сирии

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Владимир Гутенев, глава комиссии ГД по вопросам правового обеспечения развития организаций ОПК России, заявляет, что самолеты марки Су-57 могут стать сдерживающим фактором ситуаций в Сирии. Депутат не исключает отправки новых истребителей на территорию этого государства.

По словам Владимира Гутенева, наличие новых истребителей на территории Сирии является абсолютно правильным решением, так как этот авиатранспорт необходимо испытывать в военных условиях, где есть противодействие. Такое решение станет основным сдерживающим фактором для самолетов сопредельных стран, позволяющих себе периодически залетать в Сирию.

Заявления депутата спровоцировано новостями СМИ, согласно которым базу ВКС России в Хмеймиме прилетели два истребителя Су-57 пятого поколения. На сегодняшний день они проходят стадию летных испытаний и не приняты официально на вооружение российских сил.