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Представители пресс-службы Госкомтелерадио Украины информируют, что власти запретили ввоз еще девяти книг из России. В их списке семь изданий Валерия Синельникова и детская книга из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй».

Согласно сообщению ведомства, в детской книге «Веселая компания» из серии «Сто точек. Соедини и нарисуй» указано, что ее издали в России в Крыму, а это нарушает государственный суверенитет Украины. Киевские власти считают, что полуостров является частью украинского государства и был оккупирован Российской Федерацией. Что касается книг Валерия Синельникова, то они также имеют географическую ошибку. Известно, что Крым стал субъектом РФ по результатам референдума.

Запрет на ввоз российских книг на территорию Украины был зафиксирован в 2017 году, когда правительство не приняло двести печатных изданий.