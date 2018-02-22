«Постыдная клоунада»: Ксения Собчак раскритиковала заявление Владимира Викторова о женщинах

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Кандидат в президенты России Ксения Собчак резко раскритиковала заявление Владимира Викторова о женщинах. Слова министра здравоохранения о том, что если у дамы больше 7 партнёров, ей гарантировано бесплодие, политик назвала «постыдной клоунадой» и проявлением шовинизма, как сообщает «Версия.Инфо».

Ксения Собчак подчеркнула, что государство должно служить народу, а не поучать его, поскольку в ином случае это выглядит невежественно и глупо, как получилось и в случае с Владимиром Викторовым. Политик посоветовала чиновнику выполнять свои прямые обязанности, а не пытаться кого-то «наставлять на истинный путь».

Тем более, как подчеркнула Ксения Собчак, указанных Викторовым последствий «сексуальной свободы» в реальности не существует. Она предположила, что чиновник высказался так в связи с наличием у него определённых комплексов.