Находившиеся за границей россияне смогут проголосовать на выборах досрочно

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Находившиеся за границей граждане РФ, которых больше 80 тысяч человек, смогут проголосовать на выборах президента государства досрочно. Информацию об этом сообщил сегодня, 22 февраля, Николай Булаев, который занимает должность заместителя председателя Центризбиркома.

По словам чиновника, граждане РФ получат возможность проголосовать за границей на специальных организованных участках. Этот процесс голосования начнётся уже 2 марта. Вчера, 21 февраля, в ЦИК решили принять постановление о разрешении досрочно голосовать избирателям на 17 участках в 11 странах, а также на 140 участках в 74 странах отдельным группам людей.

В сообщении Булаева говорится, что МИД РФ по предварительной информации предполагает, что всего проголосуют больше 80 тысяч граждан. Всего же для голосования этих людей откроют 385 участков в 145 странах мира.

По словам чиновника, отдельно проголосуют и жители труднодоступных районов, вахтовики, моряки и работники охотохозяйств. Для таких граждан выборы начнутся уже 25 февраля. По предварительным данным от избирательной комиссии, такие выборы пройдут на территории 35 субъектов. Всего, как ожидается, могут прийти около 120 тысяч человек.

В море же на судах в 10 регионах создадут 900 избирательных участков для 30 тысяч россиян.

Президентские выборы пройдут в РФ для всех других граждан 18 марта.