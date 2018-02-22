Путин стал Почетным доктором Университета в Греции

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Президент России Владимир Путин официально получил научную награду. Лидеру государства присвоили титул почетного Почетного доктора Университета Пелопоннеса.

На территории Греции, в здании российского посольства, 22 февраля текущего года состоялась торжественная церемония награждения Владимира Путина. Ему официально передали мантию Почетного доктора Университета Пелопоннеса, а также вручили диплом. Главной заслугой нынешнего президента стало укрепление российско-греческих отношений, вклад в развитие науки. На праздничном мероприятии в Греции присутствовало много важных личностей, которые пожали президенту руку и поздравили его с научным достоянием.

Среди гостей был и Андрей Маслов, который работает в ведомстве.

Посол Греции подчеркнул, что развитие отношений между Россией и Грецией должно только укрепляться, ведь это путь в грандиозное будущее. Университет Пелопоннеса открыли в 2000 году. Это мощная научная база с набором уникальных специалистов, которые готовы на все 100% работать ради научного прогресса и цепкости связей между двумя странами.