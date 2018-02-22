VistaNews.ru


Путин стал Почетным доктором Университета в Греции

Сегодня, 18:43

Президент России Владимир Путин официально получил научную награду. Лидеру государства присвоили титул почетного Почетного доктора Университета Пелопоннеса.

На территории Греции, в здании российского посольства, 22 февраля текущего года состоялась торжественная церемония награждения Владимира Путина. Ему официально передали мантию Почетного доктора Университета Пелопоннеса, а также вручили диплом. Главной заслугой нынешнего президента стало укрепление российско-греческих отношений, вклад в развитие науки. На праздничном мероприятии в Греции присутствовало много важных личностей, которые пожали президенту руку и поздравили его с научным достоянием.

Среди гостей был и Андрей Маслов, который работает в ведомстве.

Посол Греции подчеркнул, что развитие отношений между Россией и Грецией должно только укрепляться, ведь это путь в грандиозное будущее. Университет Пелопоннеса открыли в 2000 году. Это мощная научная база с набором уникальных специалистов, которые готовы на все 100% работать ради научного прогресса и цепкости связей между двумя странами.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.