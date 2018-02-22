Порошенко осудил действия силовиков, которые раздели журналисток в Оболонском суде

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Президент Украины Пётр Порошенко выступил с осуждением силовиков, которые раздели журналисток в Оболонском суде Киева. Глава страны полагает, что подобные действия недопустимы. Слова президента на своей официальной странице в Facebook опубликовал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

В сообщении политика сказано, что подобная работа силовиков в Оболонском суде Киева недопустима, так считает сам Пётр Алексеевич. Он просит прощения у всех журналисток. Уже назначено служебное расследование, результаты которого скоро будут известны и обнародованы.

Вчера, 21 февраля, правоохранители обращались к женщинам, которые пришли в Оболонский суд, снять с себя верхнюю одежду. Таким образом полицейским удалось поймать одну из активисток столичного движения Femen, которые в последнее время слишком уж активизировались.

Ирина Геращенко, занимающая должность заместителя председателя Верховной Рады, уже также успела извиниться за действия силовиков.

Вчера в Оболонском суде Киева прошёл допрос Петра Порошенко в рамках уголовного дела о государственной измене Виктора Януковича. С главой государства пообщались в режиме видеоконференцсвязи. Поэтому в здании суда присутствовало столько журналистов, в частности и женщин.