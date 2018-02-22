В Норвегии американские военные готовятся к русской зиме

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В Норвегии американские военные активно готовятся к русской зиме в случае гипотетического конфликта с Россией и Северной Кореей. Ситуацию прокомментировал Роберт Меллер, командующий корпусом генерал.

За минувший год около шестисот морских пехотинцев США прошли военные учения в Норвегии в условиях суровых морозов. Солдаты учились добывать еду, греть воду и разжигать огонь в таких сложных условиях. Помимо этого, они справлялись с оружием, заклинившем от мороза. Америка боится повторить неудачи 1950 годов в битве при Чосинском водохранилище, когда от холода погибли семь тысяч солдат.

По словам Роберта Меллера, морпехи всегда должны знать, что военный конфликт в подобных суровых условиях потребует намного большего от человека. Солдаты должны быть в хороших психологическом и физическом состояниях, важна и сила духа.