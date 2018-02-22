Трамп для беседы со школьниками «вооружился» шпаргалкой

Сегодня, 09:15

Во Флориде президент США Дональд Трамп встретился с школьниками, которые пережили массовое убийство. Свои вопросы и фразы Трамп подготовил на бумажке, тем самым «вооружился» шпаргалкой.

Журналисты сделали фотографию этой бумажки, когда Трамп случайно развернул ее к телекамерам. На фирменном бланке с надписью «Белый дом» записаны четыре вопроса, в пятом пункте написана фраза «Я вас слышу». Кажется, этой фразой президент должен был успокоить школьников. Также пресса не могла не заметить, что на манжете рубашки Трампа написано число 45. Вполне вероятно, это сделано для того, чтобы Трамп не забыл свой порядковый номер в списке американских президентов.

Не так давно Трамп предложил учителям тайно носить с собой ружье, чтобы быть боеспособным во время опасности.