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Литератор Евгения Бильченко, которая принимала самое активное участие в вооруженном перевороте, произошедшем на Украине четыре года назад, выступила в Чехии со словами покаяния. «Поэт Майдана» заявила, что трагически ошибалась, и попросила прощения у жителей Одессы и Донбасса.

По словам Бильченко, четыре года назад она поддалась майданной эйфории, сочиняя стихотворения, за которые теперь испытывает чувства стыда и раскаяния. Свой «гимн Майдана», стихотворение под названием «Кто я?» Бильченко теперь считает прославлением переворотов, провоцируемых в странах третьего мира, к которому из-за переворота теперь принадлежит и Украина.

Бильченко понадобилось четыре года, чтобы понять, что ее страной правят "воры, неонацисты и откровенные бандиты". Прозрению помогло и волонтерство поэтессы на Донбассе, когда она увидела зверства добровольческих карательных батальонов против собственного народа. Поэтесса увидела провокационные действия стран Европы и США, подбивающих Украину на конфронтацию с Россией.