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Минобороны создаст в Подмосковье «дивизию будущего»

Сегодня, 08:47

В Московской области прославленная 2-я мотострелковая Таманская дивизия станет подразделением, которое первым будет испытывать и применять в ходе учений новейшие образцы военной техники и вооружений. «Дивизия будущего» станет своеобразным образцом, на примере которого будут обучаться подразделения во всех военных округах Российской Федерации.

В настоящее время согласовываются документы и нормативные акты, согласно которым Таманской дивизии будут переданы танки нового поколения «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», а также самоходные артиллерийские установки «Коалиция». С личным составом подразделения будут тесно сотрудничать специалисты крупнейших концернов военно-промышленного комплекса.

Сейчас таманцы уже начали освоение той техники, которая была продемонстрирована в прошлом году на параде Победы. Военные аналитики считают, что Таманская дивизия способна решать любые поставленные задачи. Подразделение имеет блестяще подготовленный командный состав и высококлассных специалистов среди рядового и сержантского состава.


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